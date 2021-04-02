Знаменитая телеведущая и успешный блогер Леся Никитюк поделилась своей болью, разместив пост о потере любимого человека

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Никитюк разместила фото и рассказала об утрате близкого человека, своей родной любимой бабушки, которая скончалась 1 апреля в день смеха.

Леся написала, что бабушка была очень молодой, и случившееся произошло 25 лет тому назад, когда Леся была еще ребенком. "25 лет назад умерла моя дорогая бабушка Надя;(. 1 апреля сообщили... подумали, это шутка... но нет... Скучаю по тебе всегда"

Звезда разместила фотографию на которой бабушка в цветастом платье и платочке сидит возле цветущей девочки Леси в белом платьице и с бантиком. Возле девочки мягкая игрушка - зайка.

Взрослая Леся держит бокал красного вина. На фото видны ее красивые пальцы руки с маникюром, также виден букет цветов, белых хризантем.

Никитюк не часто балует поклонников историей своей личной жизни, но тут решила поговорить о том, что ей наболело. Конечно, если бы девушка сделала об этом пост, то получила бы много слов поддержки и любви, а также пожелания Царствия Небесного бабушке телеведущей. Однако знаменитость решила, что это очень личное, и не решилась выставлять пост. Поэтому, комментарии девушка получила лично в директ.

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