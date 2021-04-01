Известная украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла неожиданную правду о себе

Популярная украинская блондинка рассказала о том, как едва не лишилась руки, когда ничего не предвещало беды, пишет Politeka.net. Леся поделилась откровением, которое не могло остаться без внимания.

Пост длинноногая соблазнительница разместила в своем Инстаграм, подкрепив смелыми снимками в платье.

Звезда предстала возле лошади на пляже. Красное легкое платье обтянуло ее формы без белья, из-за чего можно было заметить самое интимное.

"Если бы вы знали, как я боюсь лошадей... особенно когда стою сзади☺️

В 15 лет, оседлала коня, а тот меня сбросил!

В 18 лет, кормила кобылу яблочком, и та едва не отгрызла мне руку🤭

Далее была небольшая пауза в моем общении с лошадьми 😁

В 25 в Боливии, конь бежал за мной, я уже думала ріть нору и прятаться 🤭

Короче, на этом фото в Египте в отеле... мне пришлось хряпнуть шампанского «чтобы иметь такой непринуждённый вид» 😁😍

Как вам?", - написала Никитюк.

За час публикация собрала почти 30 тісяч лайков и много комментариев.

"И они боятся 😂", "Красота какая 😍😍", "Как красиво", "Такой красивый конь, не ясно, кто красивее", "Красота неземная", "Леся Ивановна, вы богиня 🔥😍😍❤️", "Ну так идеально же! Клин клином! Красотка как всегда)", "Класс 😍 а образ коня на "Маскараде" я так понимаю Вас, Леся, не особо напугал 😂 Вы бесстрашная, лучшая ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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