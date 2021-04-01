Телеведущая Леся Никитюк показала очаровательные фото и видео с Монатиком и поздравила его с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала настоящей звездой украинского телевидения и соцсети Instagram, часто радует публику яркими публикациями о своей насыщенной жизни. Так, недавно звездная красотка поделилась забавными кадрами с исполнителем Дмитрием Монатиком, в подписи к ним трепетно поздравила его с днем рождения.

На первом фото нарядная Леся и экстравагантный Монатик запечатлены в интересной локации. Перед камерой красотка появилась в темных брюках и короткой облегающей футболке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она с легкой ухмылкой смотрит на своего друга. Монатик же позирует рядом с телеведущей в оригинальном черно-белом костюмчике и забавной красной шапочке, он также внимательно на нее смотрит. На еще одном фото Никитюк полезла в жаркие объятия Дмитрия.

Также Леся опубликовала забавное видео, в котором пародирует Монатика, похоже, это происходило на шоу "Липсинк Батл". Здесь телезвезда в оранжевой робе и с шапкой на голове энергично танцует под песню Монатика "Кружит". В подписи к публикации Никитюк написала: "Happy Birthday дорогой Ритмолов @monatik_official. Будь «сильно красивый» і «сильно здоровый»! Твоя Леся Монатюк".

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