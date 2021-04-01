Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новой внешностью

Перемены во внешнем облике теледивы активно обсуждают в Сети, пишет Politeka.net.

«Леся Никитюк изменила прическу 😍», - говорится в посте на странице ЖВЛ, где показали, как Никитюк выглядела с длинными волосами, и сейчас, с новой прической.

«А утром еще была с длинным. Заодно и похудела», - так прокомментировала изменения внешности сама телеведущая.

Леся Никитюк укоротила шевелюру, а также применила модное тонирование.

Известно, что красотка побывала в салоне красоты у любимого стилиста. Тогда в своем сторис блондинка рассказала, что пришла ради модного окрашивания.

«Ну да - сняла наращенные волосы и немного подровняли», «С новой прической значительно лучше», «Неплохо. Ей подходит», «Она всегда хорошая», «Наверное, влюбилась!», «С длинными волосами лучше, хотя это и не ее было», - комментируют перемены внешности Никитюк.

Отметим, Никитюк часто показывает фолловерам, как ухаживает за собой. Недавно она показалась, нанеся косметическую масочку на лицо. "Посиневшая" и довольная Никитюк поприветствовала публику на первом снимке. Улыбающаяся девушка показала лицо крупным планом.

На втором кадре звезда решила придать своему облику более пикантности, отодвинув камеру подальше.

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