Телеведущая Леся Никитюк заинтриговала пользователей новыми фото. Все теперь уверены, что она - следующая "Холостячка"

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Так, телеведущая покуражилась перед зеркалом в светло-сером брючном костюме. Леся показала себя со всех сторон, хвастаясь безупречной внешностью и точеной фигуркой.

"Я здесь посчитала, в среднем мне делают 100 укладок, 150 макияжей и 55 маникюр в ГОД! 😢 А теперь умножьте это на 10, ровно столько лет я работаю на ТВ? Вполне реально, что после такого мои фото в инстаграме были бы не очень привлекательные... лысая, с прыщами и с обгрызками на пальцях😁", - отметила звезда и добавила, что сохранить красоту ей помогает один из витаминных комплексов.

Примечательно, что эти же витамины, в качестве рекламы, активно используются на проектах "Холостяк/Холостячка", поэтому пользователи тут же высказали уверенность, что Никитюк будет следующей героиней шоу после Ксении Мишиной.

"Блин, ну, точно Холостячка😂еще и этот Перфектил🤓"; "Ну теперь, я еще больше убеждаюсь в том, что Леся - ХОЛОСТЯЧКА 2🔥❤️"; "В году 52 недели. Это чаще чем раз в неделю маникюр😮"; "Шикарная!!!!🔥❤️"; "Холостячка✌️"; "Ну вот, и ты туда же 🙄"; "Ты прекрасна от природы зачем сколько на себя шпаклёвки наносишь"; "Красотка такая как не крути"; "Боже какой красивший попец, вот что лучше всего отражает пользу этого витаминного комплекса 🙃"; "Мне больше *опа нравится, хоть и не накрашена😂", - комментируют пользователи.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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