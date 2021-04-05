Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как ей "влетело" от мамы

Популярная блондинка активно снимается в разных проектах, а также успевает вести страницы в соцсетях, пишет Politeka.net. Красотка публикует разные фото, в том числе откровенные. Кадры быстро разлетаются по СМИ с разными заголовками.

В этот раз Никитюк в своем сторис рассказала, как на ее публикации на разных сайтах реагирует ее мама.

"Ни один вечер не проходит без разбирательств с мамой Кэт. Звонит мне мама Кэт и говорит: "Посмотри, что о тебе снова написали украинские СМИ! Снова ноги свои вывалила, с**ку показала, еще что-то..."", - рассказала телеведущая.

Далее красотка обратилась к представителям СМИ.

"У меня мама очень переживает по поводу каждой статьи, так как я ее дочь, я тоже за своих детей буду переживать и всегда их отстаивать. Вы поймите меня правильно, у меня нет ничего против ваших заголовков и статей, я вам еще и помогаю, чтобы у вас было о чем писать...", - поделилась Леся.

А далее попросила после каждого заголовка дописывать обращение к ее маме, о том, что материал выходит для обсуждения и привлечения внимания к сайту.

"Мама Кэт! Не переживайте, это наша работа. Мы должны писать о вашей дочке, чтобы нас читали", - предложила блондинка.

Отметим, возмущение матери Леси вызвали недавние фото, на которых телеведущая позировала, блеснув длинными ножками в туфельках на каблуках.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

Также Politeka писала, что беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал

А еще Politeka сообщала, что игривая Никитюк спустила платье перед раздетой Астафьевой