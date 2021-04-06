Телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников яркими кадрами воссоединения со своим любимым меценатом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками своей радостью – она вернулась к своему меценату – песику Рафику.

Из-за командировок и длительных отъездов Лесе пришлось оставить домашнего любимца дома у родителей, так как в Киеве за ним не кому было следить. В своих Instagram-сторис телезвезда показывала поклонникам, как скучает по Рафику, а теперь наконец-то обрадовала публику воссоединением. Никитюк выложила видео, в котором заходит в дом и на нее тут же бросается любимый песик.

"А где собачка? Боже, чего не встречает меня? Сидит закрытый пес. Боже, какой пес грязный, немытый, кудлатый, бомжара маленький", - обращается Леся к своему любимцу, как только открывает дверь и видит его. "Иди покажись подписчикам, иди, Рафко", - снова обращается к собаке Никитюк.

Отметим, что Леся как-то назвала своего пса меценатом, так как он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Однако из-за разъездов и путешествий Никитюк пришлось на время оставить любимца, но, похоже, теперь она заберет его в Киев.

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