Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила внешностью с усами

Телеведущая получила огромную популярность в Украине и за ее пределами, благодаря своему чувствую юмора и удивительной харизме, передает Politeka.net.

Длинноногая красотка становится частой гостьей различных шоу. Так, звезда приняла участие в программе "Липсинк батл", в котором продемонстрировала один из своих талантов - умение пародировать звезд.

Известно, что на шоу победу одерживает тот участник, который максимально убедительно воспроизведет песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.

В этот раз Никитюк перевоплотилась в украинскую певицу Раису Кириченко и лидера группы "Queen" Фредди Меркьюри.

В первом случае Леся надела черный парик и длинное красное платье, спев песню "Я козачка твоя". Артистка восхитила одного из пользователей сети.

"Это нереально", - написал он, а также произнес: "Класс, Леся! Я уже забыл, что такое телевизор, но как такое можно пропустить".

А во втором случае Леся блистала на сцене в маечке, накинув сверху пиджак. Звезда еще больше удивила внешностью, ведь на ее верхней губе появились черные усы, а парик из коротких волос сделал образ более мужественным.

Потап обратился к Никитюк на видео со словами: "Скажи мне, пожалуйста, что ты себе представляла, когда ты танцевала? Ведь Фредди закатывал такие вечеринки, что будь здоров!".

На это телеведущая ответила: "Я думала о Юрии Ткаче", и после этих слов подошла ко второму участнику шоу, которого назвала.

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев:"Очухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк оконфузилась из-за нелепого наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавцем: "Леся, не позор...".