Відома телеведуча і блогер Леся Нікітюк показала як виглядає в образі пишногрудої красуні, і поприставала до Юрія Ткачу з "квартал 95" , який ледь не втратив дар мови від побаченого
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Леся Нікітюк розмістила кілька відео зйомок і бекстейджу "Ліпсінк Батла", на якому злипнула Раїсу Кириченко, і її хіт"Я козачка твоя".
Леся вирішила знову вбратися в пишногруду красуню, що не упустив з уваги Юрій Ткач, гуморист, який тут же звернув увагу на форми Лесі Нікітюк. Він втупився на форми Нікітюк, а та в добавок покрутила п'ятою точкою, після чого доторкнулася до носа Ткача.
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Комік не встояв і притулився до преображеної Лесі, а та заспівала йому пісню, яку виконала на "Ліпсінк батлі", при чому потрібно віддати належне, голос у Лесі був дуже схожий на голів легендарної Раїси Кириченко.
В одному з недавніх постів Леся Нікітюк показала, як проходить підготовка до її перетворення. Леся прокоментувала відео, заявивши, що продюсери вирішили не розлучати її з такими пишними аксесуарами.
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