Известная телеведущая недавно приняла участие в суперфинале шоу «Липсинк батл»

Поэтому поводу звезда решила оригинально подшутить над фанатами и напомнить, что она и правда мастерица перевоплощений.

В последнем эфире Никитюк пришлось петь песню известной украинской певицы Раисы Кириченко. В итоге, телеведущую здорово преобразили, чтобы сделать похожей на известную артистку.

Решив воспользоваться фильтром, полностью преображающим лицо в образ Инстаграм-куклы, которая перестаралась с ботоксом и филлерами, звезда начала обсуждать с фанатами эфир.

«Так, бегом всем смотреть, тут Леся пародировала Раису Кириченко» - сказала Леся, притворяясь другим человеком под маской. Отметим, что сама Никитюк часто поднимает эту тему, обсуждает с фанатами возможную пластику и любит подшутить.

«Всегда хотела уменьшить себе рост, но пластическая хирургия почему-то не позволяет этого сделать. Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить что-то врачи, но не больше. Не думаю, что это кардинально меня изменит. Я не стану Ким Кардашян или Вероникой Кастро», - комментировала свою внешность раньше сама Леся.

До этого Леся показа кадр, на котором показала довольно пикантный образ. Перед камерой красотка появилась в стильной темной косухе с яркими надписями, которая прикрывает фигуру. Однако, штаны надеть забыла, так что все увидели ее упругие изгибы.

"Огонь", "Очень красивая", "Леся, Вы, как всегда, прекрасны", "Красота!", "Ой, как красиво", "Красивая очень", "Такая стильная", "Прекрасная Леся", "Ты всегда на высоте", "Леся, ты супер", "Срамота", - пишут пользователи в комментариях к фото.