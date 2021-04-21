Известная телеведущая и блогер Леся Никитюк показала как выглядит в образе пышногрудой красотки, и поприставала к Юрию Ткачу из "квартал 95", который едва не потерял дар речи от увиденного
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Леся Никитюк разместила несколько видео съемок и бекстейджа "Липсинк Батла", на котором слипсила Раису Кириченко, и ее хит "Я козачка твоя".
Леся решила снова нарядиться в пышногрудую красотку, что не упустил из внимания Юрий Ткач, юморист, который тут же обратил внимание на формы Леси Никитюк. Он уставился на формы Никитюк, а та в добавок покрутила пятой точкой, после чего прикоснулась к носу Ткача.
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Комик не устоял и прижался к преображенной Лесе, а та спела ему песню, которую исполнила на "Липсинк Батле", при чем нужно отдать должное, голос у Леси был очень похож на голов легендарной Раисы Кириченко. "Пане Полковнику мій синьоокий", - протянула Леся.
В одном из недавних постов Леся Никитюк показала, как проходит подготовка к ее преображению. Леся прокомментировала видео, заявив, что продюсеры решили не разлучать ее с такими пышными аксессуарами.
Напомним, что Никитюк с усами и короткой стрижкой поразила схожестью с известным певцом на "Липсинк батл": "Класс, Леся!"
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