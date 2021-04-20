Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала на камеру нежности в постели, чем произвела фурор в Сети

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, порадовав поклонников.

Девушка предстала в черной маечке, удобно расположившись на животе в постели, при чем была не сама. Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, несомненно, вызвав улыбку у пользователей.

"Пожила я в Киеве, пожила... и поняла, что не могу без любви, не могу без него, без этого мужика! Здравствуй, любовник!", - эмоционально говорит на кадрах Леся, тиская своего милого песика Рафика породы вест-хайленд-уайт-терьер.

"Ты скучал? А ведь скажи "гав"!", - продолжила "игрища" Никитюк.

В итоге заботливая ведущая уложила питомца спать, сопроводив кадры песней Кристины Орбакайте "Спи, мой мальчик".

"Собачий сын😂", - подписала эту милоту Леся.

Ранее мы рассказывали, Никитюк насмешила кадрами, ради которых перевоплотилась в Софию Ротару. С помощью специального приложения ведущая "добавила" свое лицо на запись телеконцерта "Песня года 1988". Леся в "теле" Софии Михайловны обескуражила образом с пышной прической, броским макияжем и блестящим мини-платьем.

"Узнали?)))", - подписала забавные кадры Никитюк. Примечательно, что ее лицо почти идеально "вписалось" в образ Ротару тридцатилетней давности, которая исполнила песню "Вот и лето прошло".

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев:"Очухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк оконфузилась из-за нелепого наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавцем: "Леся, не позор...".