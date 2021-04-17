Ведущая Леся Никитюк обескуражила неожиданным перевоплощением

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала новые кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в образе Софии Ротару.

Так, с помощью специального приложения, Леся "добавила" свое лицо на запись телеконцерта "Песня года 1988", а именно в тот фрагмент, где выступала София Михайловна. Артистка была в колоритном образе того времени, с пышной прической, броским макияжем и в облегающем мини-платье синего оттенка с блестками. Звезда исполняла песню "Вот и лето прошло".

"Узнали?)))", - подписала забавные кадры Никитюк.

Примечательно, что ее лицо почти идеально "вписалось" в образ Ротару тридцатилетней давности.

А вот и настоящая Ротару во время упомянутого концерта:

К слову, активная гастрольная деятельность Ротару и постоянное присутствие в музыкальных эфирах привели к тому, что к концу 1980-х годов она стала лидером советского песенного искусства. 11 мая 1988 года за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства ей присвоили звание Народной артистки СССР, первой из современных поп-певиц.

До этого мы рассказывали, что Никитюк захлестнула волна ностальгии. Девушка открыла свой старый фотоальбом нулевых годов, показав публике несколько снимков оттуда. В частности, ведущая продемонстрировала яркие образы, которые воплощала на сцене Comedy Club UA. Кроме этого, Никитюк вспомнила, что еще в то время пересекалась с певицей Настей Каменских. Ведущая решила подшутить над ней.

«Лесечка жжет на сцене. Настя Каменских в зале сидит, курит кальян и хлопает», - заявила она, описывая фото.

Напомним, что модница Никитюк расставила ножки, хвастаясь обновками: "Как говорят у нас в Украине...".

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