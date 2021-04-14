Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть архивным фото
33-летняя звезда показала, как выглядела в 18 лет и поделилась откровениями о своей тогдашней жизни, передает Politeka.net.
"Лесичке 18 годков) накладные ресницы, "мелировка" волос, золотая иконка на шее - говорит о том, что человек уже получал стипендию. Р. s. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево», - написала телеведущая.
Никитюк позирует на фото с очень ярким макияжем, укладкой и украшениями в волосах.
Отметим, пользователи сети сравнили 18-летнюю Никитюк с певицей Бритни Спирс.
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"На Бритни похожа", "Сначала подумала, что Бритни Спирс", "Бритни Спирс", "Очень мило", "Такая утонченная и романтичная", "мы все такие были", "Бритни Спирс в молодости", "а ведь модная!", "Бритни, это ты?"- пишут в комментариях.
Не сдержалась и реперка alyona alyona. "Леся Брітньовна", - написала она.
Ранее Никитюк показала, как выглядела будучи еще школьницей и ходила в 9 класс. Как в шутку отметила сама телеведущая, тогда она и была милой, скромной, наивной девочкой, не такой, как сейчас.
Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев:"Очухали ее стилисты".
Как сообщала Politeka, Никитюк оконфузилась из-за нелепого наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".
Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавцем: "Леся, не позор...".