Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк решила тряхнуть стариной и вспомнить о своем прошлом

Как передает Politeka.net, у себя в сторис телеведущая устроила просмотр старых альбомов с фотографиями. Леся показала, как выглядела в школьные годы, а также засветила фото со времен, когда она только стала популярной в столице.

На фото Леся показала яркие образы, которые она воплощала на сцене Comedy Club UA. Кроме этого, Никитюк вспомнила, что еще в то время пересекалась с Каменских. Она решила подшутить над певицей.

«На самом деле хватит прикалываться. Посмотрите, какой красивой девочкой я стала. Это уже потом в Киеве. Золотое время - Comedy Club UA. Лесечка жжет на сцене. Настя Каменских в зале сидит, курит кальян и хлопает», - заявила Леся.

После она показала своих коллег, с которыми покоряла столицу. Нашелся и снимок с Каменских.

«А вот и Настя Каменских. Вот она! Подошла сфоткаться. Да, да, да», - постебалась Никитюк.

Стоит отметить, что Насте шутка понравилась, так как она сделала репост записи у себя в Инстаграм.

Как известно, Леся Никитюк начала играть в КВН еще во время учебы в институте. В 2009 году ее с подругой пригласили выступать в «Бигуди шоу», а в 2011 году Леся и Ольга подорвали сцену «Рассмеши комика».

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