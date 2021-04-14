Телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу архівним фото

33-річна зірка показала, як виглядала в 18 років та поділилася одкровеннями про своє тогочасне життя, передає Politeka.net.

«Лесічці 18 рочків) Накладні вії, «меліровка» волосся, золота іконка на шиї - говорить про те, що людина вже отримувала стипендію😎😂 P.s. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево», - написала телеведуча.

Нікітюк позує на фото з дуже яскравим макіяжем, укладкою та прикрасами в волоссі.

Зазначимо, користувачі мережі порівняли 18-річну Нікітюк зі співачкою Брітні Спірс.

"На Брітні схожа", "Спочатку подумала, що Брітні Спірс", "Брітні Спірс", "Дуже мило", "Така витончена і романтична", "Ми всі такі були😁", "Брітні Спірс в молодості", "але ж модна!", "Брітні, це ти?" - пишуть у коментарях.

Не стрималася й реперка alyona alyona. "Леся Брітньовна", - написала вона.

Раніше Нікітюк показала, як виглядала будучи ще школяркою і ходила в 9 клас. Як жартома зазначила сама телеведуча, тоді вона і була милою, скромною, наївною дівчинкою, не такою, як зараз.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".