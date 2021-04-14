Телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу архівним фото
33-річна зірка показала, як виглядала в 18 років та поділилася одкровеннями про своє тогочасне життя, передає Politeka.net.
«Лесічці 18 рочків) Накладні вії, «меліровка» волосся, золота іконка на шиї - говорить про те, що людина вже отримувала стипендію😎😂 P.s. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево», - написала телеведуча.
Нікітюк позує на фото з дуже яскравим макіяжем, укладкою та прикрасами в волоссі.
Зазначимо, користувачі мережі порівняли 18-річну Нікітюк зі співачкою Брітні Спірс.
Гроші на житло масово хочуть роздати українцям, на яких умовах і що задумали в Раді: "Для тих, хто..."
Олег Винник, піддавшись емоціям, закрутив свою таємну дружину в танці у всіх на виду: "Візьми мене..."
Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу впізнали на сцені: "Що з її обличчям?"
Катерина Кухар засвітила свою "халупу" на Шрі-Ланці з незвичайним душем: "Як Робінзон Крузо..."
Українців попередили про небезпеку, що насувається на Великдень: "На жаль..."
"На Брітні схожа", "Спочатку подумала, що Брітні Спірс", "Брітні Спірс", "Дуже мило", "Така витончена і романтична", "Ми всі такі були😁", "Брітні Спірс в молодості", "але ж модна!", "Брітні, це ти?" - пишуть у коментарях.
Не стрималася й реперка alyona alyona. "Леся Брітньовна", - написала вона.
Раніше Нікітюк показала, як виглядала будучи ще школяркою і ходила в 9 клас. Як жартома зазначила сама телеведуча, тоді вона і була милою, скромною, наївною дівчинкою, не такою, як зараз.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".
Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".