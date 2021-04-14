Телеведуча Леся Нікітюк збентежила відвертими знімками

33-річна зірка активно веде сторінку в соцмережі, де любить похвалитися собою. На знімки користувачі мережі реагують по-різному, якщо хтось захоплюється улюбленою шоувумен, то інші не проти покритикувати знаменитість або звинуватити в надмірному використанні фоторедакторів.

Як передає Politeka.net, у серії нових сторіс Нікітюк своєрідно відреагувала на такі закиди. Телеведуча показала нові досить відверті кадри, залишивши опитування, фотошоп це чи ні.

Зокрема Нікітюк показала свої груди крупним планом.

Також Леся запостила досить провокативне фото, зроблене навпроти дзеркала. Вона задерла ноги, злегка прикрившись букетом квітів.

Знайшлося місце в новій серії знімків і песику телеведучої Рафаелю.

Відомо, що Леся називає свого чотириногого друга меценатом, тому що він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Відомо, що Леся влаштувала для Рафіка навіть справжню кімнату в своїй квартирі, а також у песика є свій власний Instagram-канал, в якому вдячна господиня публікує фото свого "мецената".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".