Телеведущая Леся Никитюк обескуражила откровенными снимками

33-летняя звезда активно ведет страницу в соцсети, где любит похвастаться собой. На снимки пользователи Сети реагируют по-разному, если кто-то восхищается любимой шоувумен, то другие не прочь покритиковать знаменитость или обвинить в чрезмерном использовании фоторедакторов.

Как передает Politeka.net, в серии новых сторис Никитюк своеобразно отреагировала на такие упреки. Телеведущая показала новые довольно откровенные кадры, оставив опрос, фотошоп это или нет.

В частности Никитюк показала свою грудь крупным планом.

Также Леся запостила довольно провокативное фото, сделанное напротив зеркала. Она задрала ноги, слегка прикрывшись букетом цветов.

Нашлось место в новой серии снимков и песику телеведущей Рафаэлю.

Известно, что Леся называет своего четвероногого друга меценатом, потому что он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Известно, что Леся устроила для Рафика даже настоящую комнату в своей квартире, а также у песика есть свой собственный Instagram-канал, в котором благодарная хозяйка публикует фото своего "мецената".

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев: "Отчухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк осрамилась из-за несуразного наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь...".