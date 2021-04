Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою невероятную фигурку в обтягивающих лосинах

Как передает Politeka.net, в одном из недавних интервью Никитюк признавалась, что сейчас находится в своей самой лучшей форме. Она даже заявила, что в ближайшее время созреет на съемку без одежды, чтобы запомнить себя молодой и красивой.

У себя в Инстаграм телеведущая регулярно делится подробностями из своей жизни. В этот раз она похвасталась обновками – черными обтягивающими лосинами, которые подчеркнули ее округлые формы. Леся задрала кофту и показала, как прекрасно лосины сели по ее фигурке. Звезда не удержалась и пошутила, что сестры Кардашьян ей точно позавидовали бы.

«Это мой Look of the day. Шикарные лосины я себе придбалисимо. Кайли Дженнер и Ким Кардашьян ушли в запой», - отметила Никитюк, красуясь перед зеркалом.

