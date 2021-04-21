Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою невероятную фигурку в обтягивающих лосинах
Как передает Politeka.net, в одном из недавних интервью Никитюк признавалась, что сейчас находится в своей самой лучшей форме. Она даже заявила, что в ближайшее время созреет на съемку без одежды, чтобы запомнить себя молодой и красивой.
У себя в Инстаграм телеведущая регулярно делится подробностями из своей жизни. В этот раз она похвасталась обновками – черными обтягивающими лосинами, которые подчеркнули ее округлые формы. Леся задрала кофту и показала, как прекрасно лосины сели по ее фигурке. Звезда не удержалась и пошутила, что сестры Кардашьян ей точно позавидовали бы.
«Это мой Look of the day. Шикарные лосины я себе придбалисимо. Кайли Дженнер и Ким Кардашьян ушли в запой», - отметила Никитюк, красуясь перед зеркалом.
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Ранее мы писали, что Никитюк сняла на камеру нежности в постели со своим пушистым другом. 33-летняя красотка валялась на кровати, а ее пес Рафик, без которого она не представляет себе жизни, облизывал свою хозяйку.
«Пожила я в Киеве, пожила... и поняла, что не могу без любви, не могу без него, без этого мужика! Здравствуй, любовник!», - пошутила Никитюк.
Напомним, Никитюк с усами и короткой стрижкой поразила схожестью с известным певцом на "Липсинк батл": "Класс, Леся!".
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