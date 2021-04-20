Леся Никитюк показала своего мецената, похвалившись его достойным достижением

Как пишет Politeka.net Леся Никитюк показала своего благодетеля, песика Рафика, который стал для телеведущей и блогера Леси Никитюк источником дополнительного дохода.

Леся разместила фото с Рафиком на руках и сияя от счастья известила, что он стал амбассадором корма для собак.

"Ураааа !!! Рафик джян стал послом вкусного корма. Дожили ... собака сама себя кормит и хозяйку тоже)) а что? корм очень вкусный, я уже пробовала🤣", - не удержалась от шутки Леся.

Поклонники знают, как ценит своего любимчика Леся, она не раз показывала его шикарные апартаменты, и делилась с фолловерами историями о том, как Рафик снимается в рекламах, таким образом став ее меценатом.

Зная озорной характер своего кумира поклонники не удержались от шуток, при этом не забыв похвалить Лесю за красоту и очарование:

Лесюня, сколько ему лет?", "А його так можна їсти чи як мівінку запарювати?😅", "Який милий песик😍 Вітаємо з новою роботою)", "Ви очен красивая .😍😍😍😍😍😍😍👑🔥", "😁👏🐾 Рафчик, як можна бути таким милим?", " Ну да хазяйка ж бомжує😂", "Клас 👏 оце молодець ❤️🙌", "Судя по его физиономии - оно вкусно)))", "Прекрасно вместе смотритесь!, — написали фанаты.

Напомним, Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй..."

Как писала Politeka, Никитюк с усами и короткой стрижкой поразила схожестью с известным певцом на "Липсинк батл": "Класс, Леся!"

Politeka сообщала, что Леся Никитюк озадачила кадрами с опухшим после "филлеров" лицом: совсем другой человек.