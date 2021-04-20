Леся Нікітюк показала свого мецената, похвалившись його гідним досягненням

Як пише Politeka.net Леся Нікітюк показала свого благодійника, песика Рфіка, який став для телеведучої і блогера Лесі Нікітюк джерелом додаткового доходу.

Леся розмістила фото з Рафіком на руках і сяючи від щастя сповістила, що він став амбассадором корму для собак.

"Ураааа !!! Рафік джян став послом смачного корму. Доживши ... собака сама себе годує і господиню теж)) а що? корм дуже смачний, я вже пробувала🤣", - не втрималася від жарту Леся.

Шанувальники знають, як цінує свого улюбленця Леся, вона не раз показувала його шикарні апартаменти, і ділилася з фоловерами історіями про те, як Рафік знімається в рекламах, таким чином ставши її меценатом.

Знаючи пустотливий характер свого кумира Шанувальники не втрималися від жартів, при цьому не забувши похвалити Лесю за красу і чарівність:

"Лесюню, скільки йому років?", "А його так можна їсти чи як мівінку запарювати?😅 ", "Який милий песик в Вітаємо з новою роботою)"," Ви дуже красива .😍😍😍😍😍😍😍👑🔥", "😁👏🐾 Рафчик, як можна бути таким милим?", " Ну та хазяйка ж бомжує😂", " Клас 👏 оце молодець ❤️🙌", "Судячи з його фізіономії - воно смачно)))", "Прекрасно разом виглядаєте", - написали фанати.

Нагадавши, Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."

Як писала Politeka, Нікітюк з вусами і короткою стрижкою вразила схожістю з відомим співаком на "Ліпсінк батл": "клас, Леся!"

Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк спантеличила кадрами з опухлим після "філерів" обличчям: зовсім інша людина.