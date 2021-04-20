Телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала на камеру ніжності в ліжку, чим викликала фурор в Мережі
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, порадувавши шанувальників.
Дівчина постала в чорній маєчці, зручно розташувавшись на животі в ліжку, при чому була не сама. Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, безсумнівно, викликавши посмішку у користувачів.
"Пожила я в Києві, пожила... і зрозуміла, що не можу без любові, не можу без нього, без цього мужика! Здрастуй, коханець!", - емоційно говорить на кадрах Леся, тискаючи свого милого песика Рафіка породи вест-хайленд-уайт-тер'єр.
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"Ти сумував? Але ж скажи "гав"!", - продовжила "ігрища" Нікітюк.
У підсумку турботлива ведуча вклала улюбленця спати, супроводивши кадри піснею Христини Орбакайте "Спи, мій хлопчик".
"Собачий син😂", - підписала цю милоту Леся.
Раніше ми розповідали, Нікітюк насмішила кадрами, заради яких перевтілилася в Софію Ротару. За допомогою спеціального додатку ведуча "додала" своє обличчя на запис телеконцерту "Пісня року 1988". Леся в "тілі" Софії Михайлівни збентежила образом з пишною зачіскою, яскравим макіяжем і блискучим міні-сукнею.
"Впізнали?)))", - підписала забавні кадри Нікітюк. ЇЇ обличчя майже ідеально "вписалося" в образ Ротару тридцятирічної давнини, яка виконала пісню "Вот и лето прошло".
Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Очухали її стилісти".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".
Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".