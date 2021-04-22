Телеведущая Леся Никитюк прогулялась на улице и полюбовалась цветущими сакурами

Леся привыкла показывать в сети самые удачные и забавные моменты своего дня. Не боится артистка также показывать и неловкие казусы, моменты, вырезанные с шоу и тд. Никитюк славится своим чувством юмора, так как благодаря ему она никогда не грустит.

Не обходится и без острых шуточек – в этот раз довольная отдыхом Леся прогулялась по улицам города в фирменной куртке-косухе с изображением своего любимца Рафика. Причем восхитилась Никитюк распустившимися бутонами сакуры, а также подметила, что такую красоту надо запечатлеть обязательно.

"Сейчас буду со своим ухажером фоткаться возле цветущей сакуры, а ну иди сюда, ухажер" – говорит Леся в видео. После на камеру Никитюк поинтересовалась у мальчика, как его зовут и удивилась его «накрашенному и румяному лицу».

До этого Леся Никитюк показала своего благодетеля, песика Рафика, который стал для телеведущей и блогера Леси Никитюк источником дополнительного дохода.

Поклонники знают, как ценит своего любимчика Леся, она не раз показывала его шикарные апартаменты, и делилась с фолловерами историями о том, как Рафик снимается в рекламах, таким образом став ее меценатом.

Лесюня, сколько ему лет?", "А його так можна їсти чи як мівінку запарювати?😅", "Який милий песик😍 Вітаємо з новою роботою)", "Ви очен красивая ", "😁👏🐾 Рафчик, як можна бути таким милим?", " Ну да хазяйка ж бомжує😂", "Клас 👏 оце молодець ❤️🙌", "Судя по его физиономии - оно вкусно)))", "Прекрасно вместе смотритесь!, — написали фанаты.

Напомним, Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй..."

Как писала Politeka, Никитюк с усами и короткой стрижкой поразила схожестью с известным певцом на "Липсинк батл": "Класс, Леся!"

Politeka сообщала, что Леся Никитюк озадачила кадрами с опухшим после "филлеров" лицом: совсем другой человек.