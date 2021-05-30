Надежда Мейхер показала свои занятия балетом и поговорила на философскую тему

Как сообщает Politeka.net, экс-участница группы "ВИА Гра", певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер делится с поклонниками мотивирующими постами и своими мыслями о жизни, рассуждает на философские извечные темы и балует эффектными фото.

Кроме того она учит французский язык, а также танцует, причем профессионально. Так, на фото в Instagram Надежда показала, как стоит на пуантах.

Артистка облачена в облегающий черный купальник для занятий хореографией, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы. Она смотрит куда-то в сторону и стоит на пуантах. Кажется, что это звезде дается так легко и непринужденно, будто она танцевала в балете всю жизнь!

В комментарии к снимку артистка поразмышляла на тему будущего и поиска себя в этом мире: "Наше Будущее, это уверенность в поступках, мыслях, мечтах, событиях, оставивших яркий отпечаток прошлого... Но даже если , что-то не сбывается; главное проанализировать , почувствовать, это потому, что не хватало уверенности, или потому, что Вам был предоставлен более интересный путь — Ваш путь".

Фото поразило поклонников настолько, что они не могли оставить Надежду без заслуженных комплиментов. Фаны восхитились красотой и грацией звезды, а также тем, как мастерски она стоит на пуантах.

"Ноги балетные, и стопы, подъемы! Сразу видна проф хореографическая подготовка! Молодец, Надюша , форму поддерживаете и сейчас", "Везде с какой стороны не посмотри талант так и прёт!!!!", "Очень красивая и чувственная и своевольная", "Шикарная женщина", "Обалденная".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер расстегнула блузу, впечатлив чувственным образом.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в воздушном платье с декольте показала соблазнительный образ.

Как Politeka сообщала, что Надя Мейхер подчеркнула свои знаменитые формы полупрозрачным нарядом.