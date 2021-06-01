Перший день літа принесе в Україну нове похолодання, а половину країни знову накриють дощі

Про те, якою буде погода в країні 1 червня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, перший день літа буде не найприємнішим. Так, у більшості областей відчутно похолодає.

Крім того, південь країни опиниться під впливом нового циклону, який принесе сильні дощі і навіть зливи, які зіпсують перший день літа жителям південного сходу і Центральної України. Подекуди крім злив пройдуть грози, а також очікується шквалистий вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

На решті території України дощів не очікується. Невеликі опади можливі тільки в Карпатах.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 6 до +8 градусів, а вдень температура коливатиметься від +15 до + 17.

На заході вночі очікується від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +14 до + 17.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 6 ... +14 градусів, а вдень очікується від +14 до +17.

На сході вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +15 до + 23.

У південних областях вночі буде від +11 до +15 градусів, а вдень – від +14 до + 19.

У Києві перший день літа пройде без опадів. Вночі температура коливатиметься від + 5 до +7 градусів, а вдень – від +14 до + 16.

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