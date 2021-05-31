В последний день весны украинцев снова ждет небольшое похолодание, однако осадки ожидаются лишь в некоторых областях

Непогода, которая царила в последние дни по всей стране, в понедельник, 31 мая, начнет немного отступать. При этом, средние температуры слегка опустятся. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве областей будет солнечно с переменной облачностью, однако в западных и частично южных областях все же пройдут дожди.

На севере Украины ночные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов, а днем ожидается от +15 до +17.

В западных областях ночью ожидается от +6 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов, а днем будет от +15 до +19.

На востоке ночью ожидается от +10 до +15 градусов, а днем – от +19 до +24.

В южных областях ночью температура будет колебаться от +11 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+24.

В Киеве в понедельник будет облачно, но без осадков. Ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем температура поднимется до +15…+17 градусов.

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