Погода в Украине на последних весенних выходных приготовила неприятный сюрприз

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 30 мая, погода продолжит ухудшаться, грядет резкое похолодание, практически всю страну накроют ливни с грозами, исключая несколько южных областей.

Оставить зонтики и дождевики дома смогут жители Николаевского, Одесского, Херсонского регионов, а также Крыма. Остальным украинским областям следует быть готовыми к осадкам.

На севере температура воздуха установится в пределах 17-19 градусов выше ноля днем и +12-14 градусов ночью.

В центральных регионах будет чуть теплее, чем на севере. Воздух прогреется до +18-20 градусов днем и до +15 ночью.

Хуже всего будет в западных областях. Синоптики прогнозируют здесь самые мощные осадки, вместе с непогодой придет и похолодание. Холоднее всего будет на Закарпатье и Буковине +15-17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10-12 градусов.

В Киеве 30 мая пройдут дожди, температуру обещают в пределах +15-17 градусов днем и +11-13 градусов ночью. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.