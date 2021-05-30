Погода в Украине на последних весенних выходных приготовила неприятный сюрприз
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 30 мая, погода продолжит ухудшаться, грядет резкое похолодание, практически всю страну накроют ливни с грозами, исключая несколько южных областей.
Оставить зонтики и дождевики дома смогут жители Николаевского, Одесского, Херсонского регионов, а также Крыма. Остальным украинским областям следует быть готовыми к осадкам.
Больше всего столбики термометров поднимутся в южной и восточной частях страны. Днем 30 мая здесь будет до +25 градусов, ночью до +16 градусов.
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На севере температура воздуха установится в пределах 17-19 градусов выше ноля днем и +12-14 градусов ночью.
В центральных регионах будет чуть теплее, чем на севере. Воздух прогреется до +18-20 градусов днем и до +15 ночью.
Хуже всего будет в западных областях. Синоптики прогнозируют здесь самые мощные осадки, вместе с непогодой придет и похолодание. Холоднее всего будет на Закарпатье и Буковине +15-17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10-12 градусов.
В Киеве 30 мая пройдут дожди, температуру обещают в пределах +15-17 градусов днем и +11-13 градусов ночью. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Ранее мы рассказывали, по данным синоптиков, начало июня ожидается довольно прохладными для этого периода.
"В начале июня нас ждет похолодание градусов на пять. По сути, до середины июня еще будет довольно прохладно. И даже если днем температура поднимется до +20–28 градусов, то ночью она будет резко падать", — подчеркивает метеоролог Вера Балабух.
Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.