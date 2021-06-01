Первый день лета принесет в Украину новое похолодание, а половину страны снова накроют дожди
О том, какой будет погода в стране 1 июня, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, первый день лета будет не самым приятным. Так, в большинстве областей ощутимо похолодает.
Кроме того, юг страны окажется под влиянием нового циклона, который принесет сильные дожди и даже ливни, которые испортят первый день лета жителям юго-востока и Ценральной Украины. Кое-где помимо ливней пройдут грозы, а также ожидается шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/с.
На остальной территории Украины дождей не ожидается. Небольшие осадки возможны только в Карпатах.
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В северных областях ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, а днем температура будет колебаться от +15 до +17.
На западе ночью ожидается от +5 до +8 градусов, а днем – от +14 до +17.
В центральных областях ночью температура опустится до +6…+14 градусов, а днем ожидается от +14 до +17.
На востоке ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +15 до +23.
В южных областях ночью будет от +11 до +15 градусов, а днем – от +14 до +19.
В Киеве первый день лета пройдет без осадков. Ночью температура будет колебаться от +5 до +7 градусов, а днем – от +14 до +16.
Напомним, температура опустится до +5: народний синоптик сообщила прогноз погоды на неделю.
Как сообщала Politeka, стихия превратила улицы в реки, авто "поплыли" по дорогам: кадры последствий непогоды в Украине.
Также Politeka писала, что погода испортит последний день весны дождями и похолоданием: каким областям не повезет.