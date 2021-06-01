Астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків червня

За словами фахівця, зірки будуть супроводжувати чотирьом знакам Зодіаку, передає Slovofraza.

Овен

Народжені під цим сузір'ям вже до середини місяця почнуть "збирати вершки". За словами Глоби, особливе везіння чекає вас в любові. Овнам вдасться обійти стороною незручні ситуації, а в другій половині місяця не буде зайвим з'їздити у відпустку і змінити обстановку.

Тілець

У червні у вас можуть здійснитися найзаповітніші мрії. Глоба рекомендує не розслабляти, а наполегливо рухатися до своєї мети. Якщо ви будете сидіти склавши руки, то і удача залишить вас не при справах. Глоба радить доводити всі розпочаті справи до кінця.



Рак

Час виконання бажань і просто вдалий період настане у вас тільки під кінець місяця. Два останні тижні червня, за словами астролога, стануть для Раків просто казкою. Для вас страшним не буде навіть ретроградний Меркурій.

Лев



Представники цього знака Зодіаку можуть розраховувати на успіх в робочих справах. Астролог радить бути тільки на позитивній ноті, оскільки самобичування може зіграти з вами злий жарт. До будь-якої справи у фінансовій або любовній сфері Глоба радить підходити максимально відповідально.

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