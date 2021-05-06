Май для некоторых знаков Зодиака сулит успех во многих сферах жизни
При этом для кого-то последний месяц весны принесет новые возможности. Эксперты также назвали знаки Зодиака, у которых появятся перспективы и рассказали, кто эти счастливчики, пишет Оprahdaily.com.
Телец
Тельцы могут позволить себе расслабиться и уделить время приятным делам. Их ждет звездный час, но чтобы добиться поставленных целей, придется стать более активным. Также май принесет им судьбоносные знакомства, интересные встречи и яркие впечатления.
Дева
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Девы почувствуют, что сама Фортуна перешла на их сторону. Во всех делах, за которые они возьмутся в мае, им будет везти. Кроме того, это время станет удачным для новых поездок и путешествий, которые могут перевернуть всю жизнь.
Весы
Весы в мае разрулят многие ситуации и добьются больших успехов. В любви ситуация аналогичная - любые неурядицы в отношениях обернутся для них чем-то позитивным. Если представитель Весов - творческий человек, то стоит ждать прилива вдохновения и новых сил.
Козерог
Звезды сулят Козерогам благоприятное положение в финансах. Будет возможность сделать крупные покупки. В работе и бизнесе пригодится терпение и выдержка. А вот в любви стоит идти вперед и не оглядываться назад.
Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.
Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.
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