Астролог Павло Глоба визначив везунчиків кінця квітня
За словами фахівця, удача з 26 квітня по 2 травня буде супроводжувати чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.
Овен
Народжені під цим сузір'ям будуть переживати прекрасний час в цей період. За словами астролога, велика удача чекає вас в любовних справах. Самотні Овни отримають шанс зустріти свою другу половинку. Крім того, Глоба рекомендує не запускати справи на роботі. У цей тиждень вам небажано приймати серйозні рішення і бути пильнішими з паперовою роботою.
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Рак
Представникам цього сузір'я Глоба радить діяти та не відкладати завдання на потім. Вам буде під силу досягти успіху і в роботі, в бізнесі. Для цього астролог радить звернутися за допомогою і порадою до старих знайомих або родичів.
Діва
Як стверджує Глоба, на цьому тижні у вас буде дуже багато успішних днів. 27, 28 квітня, а також 1 і 2 травня ви повинні з головою піти в роботу і домашні справи. Ваші старання неодмінно окупляться сповна.
Козоріг
Цей тиждень стане часом, коли ви зможете вирішити всі проблеми, які встигли накопичитися у Вашому житті. Не буде зайвим для Козерогів завести нові знайомства. Астролог радить стежити за здоров'ям і не перевантажувати себе справами.
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