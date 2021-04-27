Астролог Павел Глоба определил везунчиков конца апреля

По словам специалиста, удача с 26 апреля по 2 мая будет сопутствовать четырем знакам Зодиака, передает Slovofraza.

Овен

Рожденные под этим созвездием будут переживать прекрасное время в этот период. По словам астролога, большая удача ждет вас в любовных делах. Одинокие Овны получат шанс встретить свою вторую половинке. Кроме того, Глоба рекомендует не запускать дела на работе. В эту неделю вам нежелательно принимать серьезные решение и быть бдительнее с бумажной работой.

Рак

Представителям этого созвездия Глоба советует действовать и не откладывать задачи на потом. Вам будет под силу преуспеть и в работе, в бизнесе. Для этого астролог советует обратиться за помощью и советом к старым знакомым или родственникам.

Дева

Как утверждает Глоба, на этой неделе у вас будет очень много успешных дней. 27, 28 апреля, а также 1 и 2 мая вы должны с головой уйти в работу и домашние дела. Ваши старания непременно окупятся сполна.

Козерог



Эта неделя станет временем, когда вы сможете решить все проблемы, которые успели накопиться в вашей жизни. Не будет лишним для Козерогов завести новые знакомства. Астролог советует следить за здоровьем и не перегружать себя делами.

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