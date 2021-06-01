Астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков июня

По словам специалиста, звезды будут сопутствовать четырем знакам Зодиака, передает Slovofraza.

Овен

Рожденные под этим созвездием уже к середине месяца начнут "собирать сливки". По словам Глобы, особое везение ожидает вас в любви. Овнам удастся обойти стороной неловкие ситуации, а во второй половине месяца не будет лишним съездить в отпуск и сменить обстановку.

Телец

В июне у вас могут исполниться самые заветные мечты. Глоба рекомендует не расслаблять, а упорно двигаться к своей цели. Если вы будете сидеть сложа руки, то и удача оставит вас не у дел. Глоба советует доводить все начатые дела до конца.



Рак

Время исполнения желаний и просто удачный период наступит у вас только под конец месяца. Две последние недели июня, по словам астролога, станут для Раков просто сказкой. Для вас страшным не будет даже ретроградный Меркурий.

Лев



Представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на успех в рабочих делах. Астролог советует быть только на позитивной ноте, поскольку самобичевание может сыграть с вами злую шутку. К любому делу в финансовой или любовной сфере Глоба советует подходить максимально ответственно.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем

Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.