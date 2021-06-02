Голлівудська актриса Анджеліна Джолі приміряла образ точно, ка у принцеси Діани

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліну Джолі і принцесу Діану порівняли на сторінці в Інстаграме просто. Джолі і Діана в однакових нарядах-розкішних вечірніх сукнях блакитного кольору на бретельках.

Анджеліна Джолі і принцеса Діана постали перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі.

Лаконічний наряд у легкій сукні доповнюють вишукані прикраси: невеликі сережки у Діани і величезні кільця у Джолі. Волосся у пріцеси акуратно укладені, а у Джолі зачесане назад.

"Дві ікони стилю: Анджеліна Джолі і принцеса Діана 😍 🤩 ❤ ️ Анджеліна Джолі 💛 принцеса Діана", - сказано в повідомленні.



Користувачі мережі розкритикували таке стравніння і висловили свою недовлльство:

"Порівняння-жесть! Діана-міць!", "Джолі з Діаною і поруч не стояла. Діана вся натуральна. Справжня принцеса 👑", " Джолі не ікона стилю", " Не подобається мені Діана. Джолі ❤️ ", "Джолі ніби під стиль Діани одягається прям точ в точ😍 ", " Джолі ван лав❤️Діана, прости", "Діана-Незрівнянна, без порівнянь", " мені Діана не подобається, а ось Джолі дуже. Але, повинна визнати, Джолі далеко не ікона стилю, а ось Діана робила моду".

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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