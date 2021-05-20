Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли снялась в рекламе, направленной на привлечение внимания к проблемам окружающей среды

Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли известна своей активной позицией во всем мире. Она является послом доброй воли ООН. Актриса много помогает бедным странам, она лично путешествовала по ним, общаясь с местными жителями и погружаясь в их проблемы. Приемные дети Джоли как раз из тех стран, где бывала звезда.

В этот раз Джоли снялась в рекламе, которая должна привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел. На видео звезда стояла в платье с приспущенными плечами. Она смотрела в камеру, пока рой пчел ползал по ее телу. Как выяснилось, актрисе нанесли феромоны, привлекающие насекомых. Видео появилось в сети в честь всемирного дня пчёл.

На одном из новостных пабликов в Инстаграм поклонники стали обсуждать смелую выходку актрисы.

«Вот это выдержка», «Бесстрашная женщина)», «Не знала, что исчезают», «Мое уважение этой великолепной женщине», «молодец, что привлекает внимание к исчезновению пчел», «Я б сдох от страха», «Опасная женщина», «Она просто космос, обожаю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 45-летняя Анджелина Джоли в открытом платье наделала шуму в сети руками, как у бабушки: «Чересчур худая…».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли прибавила "перчинки" образу в почти прозрачном платье: "Живой шедевр".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с челкой поразила новым дерзким образом: "Сразу помолодела".