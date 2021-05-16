Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у новому фільмі постала в абсолютно новому для себе образі

З самого виходу трейлера фільму Тейлора Шерідана "Ті, хто бажає мені смерті" шанувальники були в передчутті через епічне повернення Джолі на роботу. Після тривалої перерви артистка повернулася на великий екран, вразивши новою роллю.

Артистці довелося зіграти самовіддану жінку-пожежника Ханну, яка намагається прийти до тями після інциденту із загибеллю трьох підлітків, яких їй не вдалося врятувати. У кінострічці не обійшлося без погоди, кілерів і з'ясувань стосунків.

Сама зірка спробувала зобразити абсолютно новий для себе образ.

"Прекрасна красуня; чудово, не впізнаю; насолода тут; пощастило напою; прекрасний ангел на відпочинку; та як можна забути цю зірку; з поверненням; сучасна Акторська майстерність у неї, не змінилася; мені хочеться більше ролей» - пишуть в мережі.

"Брутальна, хамовита і при цьому відважна пожежна, якій можна довіряти»,- розповіла сама актриса, як бачила свою героїню в новій кінострічці.

Раніше, на свіжому знімку, який був опублікований на її офіційній фан-сторінці, актриса позувала у відкритій сукні бежевого кольору. Наряд оголив худі руки зірки, на що відразу ж звернули увагу шанувальники. Втім, знайшлися і ті, кому образ Анджеліни припав до душі. Тим більше, що на знімку вона демонструвала непідробні емоції.

"Надто худа», «Руки як у Старої», «Королева», «Мило», «Моя улюблена Анджеліна», «Ти занадто худа, я тобі кажу», "руки жахливі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Джолі зважилася на кардинальні зміни, здивувавши новим іміджем: "брутальна, хамовита і...".

Як Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на дивані прикувала до себе погляди одним рухом: "левиця на полюванні".

Також Politeka повідомляла, що Джолі зняла верх вбрання, показавши тату на найцікавіших місцях:"цю жінку не зіпсувати".