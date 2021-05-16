Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в новом фильме предстала в совершенно новом для себя образе

С самого выхода трейлера фильма Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» поклонники были в предвкушении из-за эпичного возвращения Джоли на работу. После длительного перерыва артистка вернулась на большой экран, поразив новой ролью.

Артистке пришлось сыграть самоотверженную женщину-пожарного Ханну, которая пытается прийти в себя после инцидента с гибелью трех подростков, которых ей не удалось спасти. В киноленте не обошлось без погоди, киллеров и выяснений отношений.

Сама звезда попыталась изобразить совершенно новый для себя образ, причем не только в плане игры. Темные локоны с челкой непривычно смотрелись.

«Прекрасная красавица, сразу помолодела; чудесно, не узнаю; наслаждение тут; повезло напитку; прекрасный ангел на отдыхе; да как можно забыть эту звезду; с возвращением; Современное актерское мастерство у нее, не изменилась; мне хочется больше ролей» - пишут в сети.

«Брутальная, хамовитая и при этом отважная пожарная, которой можно доверять»,- рассказала сама актриса, как видела свою героиню в новой киноленте.

Ранее, на свежем снимке, который был опубликован на ее официальной фан-странице, актриса позировала в открытом платье бежевого цвета. Наряд оголил худые руки звезды, на что сразу же обратили внимание поклонники. Впрочем, нашлись и те, кому образ Анджелины пришелся по душе. Тем более, что на снимке она демонстрировала неподдельные эмоции.

"Чересчур худая", «Руки как у старухи», «Королева», «Мило», «Моя любимая Анджелина», «Ты слишком худая, я тебе говорю», «Руки ужасные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Джоли решилась на кардинальные перемены, удивив новым имиджем: "Брутальная, хамовитая и...".

Как Politeka писала, что Джоли в черном платье на диване приковала к себе взгляды одним движением: "Львица на охоте".

Также Politeka сообщала, что Джоли сняла верх наряда, показав тату на самых интересных местах: "Эту женщину не испортить".