Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли имеет очаровательный взгляд, которым умело пользуется

Главным секретом привлекательности Анджелины Джоли в любой съемке считается манера преподнести себя без лишней откровенности. Зачаровать аудиторию артистке удается, как правильно, одним лишь взглядом.

Один из архивных кадров со знаменитостью также покорил фанатов своей чувственностью. Позируя в черном платье на диване, Джоли продемонстрировала не свою тонкую фигуру, а идеальные очертания лица. Легендарные скулы Джоли выглядели еще более привлекательно на кадре с черно-белой обработкой.

Причем тонкие брови, которые не являются трендом в течение нескольких лет, все равно не портили образ знаменитости. Наоборот, сделали взгляд более открытым и кокетливым.

«Вы, конечно, всегда на высоте; мне бы хотелось видеть такие кадры чаще; не могу перестать думать о ее взгляде; как молодая львица; нет, она всегда львица на охоте; почему взгляд такой увлекающий; мне кажется, мы все видим что-то волшебное; без лишнего прекрасна; не надо много слов», - пишут в сети.

Отметим, с возрастом Анджелина всерьез взялась за воспитание детей. Это изменило мировоззрение актрисы. Звезда почти не появляется на публике и почти не принимает участия в гламурных светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительности и своей работе для ООН.

Также ранее фото из недалекого прошлого поразило фанатов.

"Удивительно красива👏", "Превосходно, богиня", "Слишком красиво замечательно", "красиво", "Сладкий", "Линда", "🔥🔥 Великолепно всегда", "Привет Анджелина", "Ты мне очень нравишься 😍", - написали поклонники актрисы.

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