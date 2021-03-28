Актриса Анджелина Джоли в простых и нежных образах выглядит заметно моложе обычного

После развода с Брэдом Питтом актриса стала заметно меньше появляться на публике и говорить о себе, а также полностью скрыла тему своей личной жизни. Поскольку звезда даже не ведет свой собственный Инстаграм, за нее это делают фанаты, которые восхищаются звездной красотой и обаянием.

На последних фото, представленных на фан-аккаунте, можно заметить, как изменилась актриса за прошедшие годы и как ей удается даже в простом костюме белого цвета восхищать собой. Приподнятая белая майка и спортивные штаны лишь подчеркнули стройность актрисы.

За свою актерскую деятельность Анджелина успела сняться в огромном количестве кинолент, которые собрали немало наград и похвалы от кинокритиков. Поэтому каждая съемка Джоли должна быть удачной и привлекательной для фанатов.

До этого было показано необычное фото, Анджелина предстала в кадре в серо-голубом закрытом платье, продемонстрировав лицо крупным планом. Идеальная укладка со слегка завитыми локонами, а также макияж с красной помадой, не считая ретуши, сделали этот кадр просто фантастическим.Стоит отметить не все остались в восторге от "вылизанного" фото.

"Фотошоп 😢 натурально, пожалуйста, Анджелина ☝️"; "Это кукла"; "Выглядит прекрасно, всегда милая"; "Настоящая кукла с красивыми глазами ❤️❤️"; "Потрясающе красиво ❤️ ох, эта стройняжка"; "Ты с другой планеты😍"; "красивая, привлекательная, загадочная... богиня"; "Даже не похожа на себя здесь, она более красивая, когда натуральная", - комментировали пользователи.

Напомним, уставшая Анджелина Джоли в балахоне озадачила внешностью на прогулке с дочерью: "Что прятала?".

Как сообщала Politeka, нестареющая Анджелина Джоли засветила татуировку на пикантном месте, которую обычно скрывает.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика прогулялась по улицам в тонкой майке с кружевами: "Все напоказ".