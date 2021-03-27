Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли в приспущенном платье покорила поклонников

В последнее время культовая звезда реже появляется на публике и почти не принимает участия в гламурных светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительности и своей работе для ООН. Однако, это не мешает ее поклонникам следить за любым творчеством звезды и восхищаться ее архивными фотографиями.

Как пишет Politeka.net, один из таких снимков появился на фан-странице Джоли в Инстаграм.

На нем актриса запечатлена в момент переодевания. Звезда сидит на полу в расстегнутом платье цвета шампанского. Его легкая сверкающая ткань спадает со спины Анджелины, а на груди она вынуждена придерживать ее руками. Впрочем, знаменитость явно не старалась полностью закрыть свои роскошные формы.

Судя по довольной улыбке, Джоли такая поза совсем не смущает: актриса выглядит уверенной в себе, врочем, как и всегда.

Поклонники тут же принялись восхищаться красотой звезды в комментариях.

«Моя икона», «Красивые глаза», «Вау восхитительно», «Божественное дикое сердце», «Ангел, ты можешь снять все», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джоли появилась в повседневном образе без лифчика.

Тем не менее, вид в шелковой майке на бретельках и с кружевами по линии декольте придали фигуре звезды более нежных очертаний, а ей самой – пикантности, ведь вышло так, что главное было все напоказ.

Напомним, уставшая Анджелина Джоли в балахоне озадачила внешностью на прогулке с дочерью: "Что прятала?".

Как сообщала Politeka, нестареющая Анджелина Джоли засветила татуировку на пикантном месте, которую обычно скрывает.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика прогулялась по улицам в тонкой майке с кружевами: "Все напоказ".