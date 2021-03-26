Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли дала полюбоваться своими изгибами в купальнике

Артистка стала любимицей публики не только из-за своего таланта и внешности, но тому, что занимается благотворительностью, передает Politeka.net.

Пользователи сети восхищаются звездой и создают странички в соцсетях, посвященные ей.

Так, пользователи сети в таком аккаунте решили вспомнить один из жарких образов знаменитости.

Джоли позировала в красном купальнике, демонстрируя свои безупречные изгибы. Актриса слегка выгнулась, вытянув руку. Она закрыла глаза и открыла губы в красной помаде. Белая фата накрыла тело знаменитости и развевалась на ветру.

Кадр получился горячим, а Энджи просто завораживала, засветив татуировку на пикантном месте, которую обычно скрывает.

Отметим, что снимок был сделан в рамках фотосессии для журнала Harper's Bazaar американской версии выпуска декабрь 2019 - январь 2020 года. На тот момент красотке было 44 года, но этого не скажешь, ведь тело у нее подтянутое, а фигура стройная и красивая.

"Вау, какой красоты женщина", - написал один из пользователей сети.

Редакторы журнала "Harper's Bazaar" обосновали свой выбор героини выпуска тем, что та занимается благотворительностью почти 20 лет.

Напомним, Анджелина Джоли - посол доброй воли ООН. Она занимается вопросами по делам беженцев, борясь за права и свободы перемещенных лиц, также она финансировала школы для девочек от Афганистана до Кении и Камбоджи. Также звезда борется за права женщин на международном уровне.

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