Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с каждым днем привлекает все больше внимания к себе
Несмотря на то, что знаменитости уже 45 лет, ее фан-база не становится меньше, а наоборот с каждым годом растет, передает Politeka.net. Поклонники создают странички, посвященные звезде, где часто вспоминают архивные фото.
В этот раз в одном из аккакунтов появился снимок, на котором Джоли позировала в соблазнительном платье с декольте.
Легкая ткань обтянула грудь звезды, а из декольте едва ли не выпрыгивала грудь, вероятно, без белья. Красивый наряд держался на толстых бретельках.
Пышная прическа и различные украшения завершили образ артистки.
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Звезда позировала в таком виде в одной из студий. Она игриво прикусила пальчик, за чем-то пристально наблюдая.
Фото собрало за несколько часов почти 200 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали в сторону Джоли массу приятных слов.
"Сама страсть", - написал один из пользователей сети.
Отметим, раскрыты секреты привлекательности Анджелины Джоли. Звезда защищает себя от солнца, надевая большие шляпы. Также артистка увлажняет свою кожу.
В 2000-х звезда позволяла себе яркий макияж, но с возрастом и нынешними трендами стала более сдержанной.
Звезда уделяет внимание тону кожи, который она создает консилерами и пудрой с тональной основой. Если раньше она любила красить губы ярче, то сейчас красные оттенки заменили пастельные нейтральные тона.
К слову, актриса умывается только специальными лосьонами.
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