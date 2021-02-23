Популярная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли озадачила неприличным видом рядом с отцом и родным братом

Как пишет Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Джоли позировала рядом со своим отцом, актером Джоном Войтом, а также с братом Джемсом Хевеном. Сейчас актриса не общается со своим отцом, но ранее она предпринимала попытки наладить отношения.

На фото актриса предстала в белой прозрачной майке. Наряд настолько сильно обтянул ее «бидончики», что стал неуместным в такой компании. Тем не менее, актриса гордо стояла между братом и отцом, изображая грозный вид.

Стоит отметить, что формы Джоли в молодости впечатляют. Ее бюст выглядит весьма аппетитно и соблазнительно. Это отметили и в комментариях под постом.

«Какие формы!», «Выглядит очень мило и красиво, мисс Анджелина, моя любимая актриса, храни тебя бог», «Ну и семейка», «Могла бы и прикрыться», «Крутая», «Какая же она была красотка», - пишут пользователи сети.

Добавим, что в последнее время внешность Анджелины Джоли сильно изменилась. Она похудела, из-за чего изменилась вся ее фигура. Женщина практически не принимает участия в откровенных фотосессиях.

Напомним, что соблазнительная Джоли специально надела прозрачную футболку, которая не скрыла ничего: "Ангел".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в топе-корсете с декольте очаровала раскрепощенным видом: "Голову закружит же!".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком: "Сама страсть".