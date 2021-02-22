Голлівудська актриса Анджеліна Джолі виглядає чудово в будь-якому образі і віці
Протягом багатьох років Джолі знімалася в рекламних фотосесіях і змінювала сотні образів заради привабливого кадру. Артистку просто обожнювали фотографи, адже вона вміла позувати і її кадри виходили бездоганними мало не з першого разу.
Оскільки зараз Джолі вважає за краще не світитися перед камерами і не веде свій Instagram, шанувальники самі діляться кращими, на їхню думку, фотографіями знаменитості і розповідають про її життя. Цього разу під обговорення потрапили фото, які зробив Патрік Демаршельє для модного глянцю.
На одному зі знімків ефектна актриса позувала в темно-синьому ТОПі з акуратним дизайном, головний акцент якого – зона декольте. Блискучий макіяж, проста укладка з чубчиком і вигідний ракурс також створили ідеальний образ. До слова, заради такої шкіри Анджеліна дуже турбується про її стан і ніколи не загоряє. Також вона звела використання декоративної косметики до мінімуму, а її харчуванням займаються дієтологи.
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І як видно на кадрі, представленому на фан-акаунті в Instagram, такі образи дуже йдуть Джолі, вигідно підкреслюючи її світлу шкіру.
"Така красива 👄; що сталося з плечима?; Красиво ♥; зона декольте голову кружляє💋 є певний рівень голлівудської богині Анджеліни Джолі-ваш 1 з 3; Будьте обережні, щоб не впасти від її краси 😂; Просто прекрасно!!; Немає жінки прекрасніше на світі ...; Дуже чуттєвий і привабливий образ; Красивий ангел з перцем».
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