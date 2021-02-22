Голливудская актриса Анджелина Джоли выглядит превосходно в любом образе и возрасте

На протяжении многих лет Джоли снималась в рекламных фотосессиях и меняла сотни образов ради привлекательного кадра. Артистку просто обожали фотографы, ведь она умела позировать и ее кадры получались безупречными чуть ли не с первого раза.

Поскольку сейчас Джоли предпочитает не светиться перед камерами и не ведет свой Инстаграм, поклонники сами делятся лучшими, по их мнению, фотографиями знаменитости и рассказывают о ее жизни. В этот раз под обсуждения попали фото, которые сделал Патрик Демаршелье для модного глянца.

На одном из снимков эффектная актриса позировала в темно-синем топе с аккуратным дизайном, главный акцент которого – зона декольте. Блестящий макияж, простая укладка с челкой и выгодный ракурс также создали идеальный образ. К слову, ради такой кожи Анджелина очень беспокоится о ее состоянии и никогда не загорает. Также она свела использование декоративной косметики до минимума, а ее питанием занимаются диетологи.

И как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, такие образы очень идут Джоли, выгодно подчеркивая ее светлую кожу.

«Такая красивая 👄; Что случилось с плечами?; Красиво ♥ ;зона декольте голову кружит же💋 есть определенный уровень голливудской богини Анджелины Джоли - ваш 1 из 3; Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂; Просто прекрасно!!; Нет Женщины прекраснее на свете ...; Очень чувственный и привлекательный образ; Красивый ангел с перцем».

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