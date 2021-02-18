Красуня нічого не змогла приховати

Скуйовджена голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала "вишеньками" мережу

45-річна актриса невпинно розбурхує свідомість, на фан-сторінці Анджеліни Джолі з'явився спокусливий кадр у напівпрозорій футболці, передає Politeka.net.

Красуня просто підкорює своїми зовнішніми даними та соковитою фігурою серця фанатів. На фан-акаунтах люблять ділитися кращими кадрами Джолі у різних образах.

Цього разу шанувальники розмістили фото Анджеліни Джолі у відвертій футболочці, крізь яку ясно проглядалися спокусливі форми без білизни знаменитої актриси. Волосся актриси розпущене і скуйовджене, а зухвалий образ доповнюють сережки-кільця, які проглядають з пишних локонів.

У кадрі Анджеліна дивиться в сторону, і в її погляді читається інтерес, зухвалість і пустощі.

За короткий відрізок часу, пост зібрав тисячі лайків, а колонка коментарів поповнилася словами захоплення, любові і схиляння перед прекрасною актрисою. Фанати написали:

"Вона прекрасна!", "Ангел", "неймовірна краса", "Як же вона прекрасна", "Я її обожнюю","Моє серце коло твоїх ніг", "Красуня", "Люблю!"

Раніше ми писали, що багато хто стверджує, що зовнішність актриси - справа рук пластичних хірургів, проте сама Джолі не раз говорила, що справа лише в гарному догляді за шкірою.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в чорній сукні підкорила образом, пристрасний кадр: "легендарне творіння".

Портал Politeka розповідав, як мокра Анджеліна Джолі в міні-бікіні заманила в свої мережі, підкоривши хижою красою:»зухвала дівчина".

Також на сайті Politeka писали, що Анджеліна Джолі блиснула пружними сідницями в розпусній сукні без білизни: "види чудові".