Голливудская актриса Анджелина Джоли умеет покорить образом с минимумом макияжа
Красотой актрисы восхищаются миллионы, ведь звезда выглядит безупречно и ее легендарные скулы зачастую ставят в пример каждому косметологу. В то время как многие утверждают, что внешность актрисы – дело рук пластических хирургов, однако сама Джоли не раз говорила, что дело лишь в хорошем уходе за кожей.
Как видно на фото, звезда очень хорошо следит за собой. Она фанатично боится сгореть на солнце и всегда скрывает лицо под очками, шляпой и ходит с солнцезащитным кремом.
Актриса использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами. Ей не нужны скрабы и средства, в составе которых есть много химических веществ. Также можно заметить, что звезда носит макияж только на светских мероприятиях, а ее визажист тщательно подбирает мейкап-средства и заботится о ее коже, когда актриса должна блистать на публике.
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На фан-аккаунтах любят делиться лучшими кадрами Джоли с разными образами. Одним из таких стал снимок с актрисой, позирующей в серой кофте и совсем не скрывающей достоинства фигуры под одеждой: открытое декольте, стройные ноги и аккуратная прическа покорили фанатов.
В стиле актрисы много монохромных образов, которые отличаются простотой, минимализмом и отсутствием излишнего декора и украшений и этот был не исключением:
«Что ты делаешь, женщина-мечта?; где только бог создал ее; по-прежнему великолепна;Я скучаю по тебе так сильно😢 не хватает ваших ролей😢; Легендарное творение; Ты мое сердце биение; Очень хорошо!!!; Как же она прекрасна😍😘👍; Красивая женщина; Просто элегантно!; Конечно же жарко !!; Великолепный момент ❤».
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