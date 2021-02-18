Взъерошенная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила "вишенками" сеть

45-летняя актриса неустанно будоражит сознание, на фан-странице Анджелины Джоли появился соблазнительный кадр в полупрозрачной футболке, передает Politeka.net.

Красотка просто покоряет своими внешними данными и сочной фигурой сердца фанатов. На фан-аккаунтах любят делиться лучшими кадрами Джоли с разными образами.

В этот раз поклонники разместили фото Джоли в откровенной футболочке, сквозь которую ясно проглядывались соблазнительные формы без белья знаменитой актрисы. Волосы актрисы распущены и взъерошены, а дерзкий образ дополняют серьги-кольца, которые проглядывают из пышных локонов.

В кадре Анджелина смотрит в сторону, и в ее взгляде читается интерес, дерзость и озорство.

За короткий отрезок времени, пост собрал тысячи лайков, а колонка комментариев пополнилась словами восхищения, любви и преклонения перед прекрасной актрисой. Фанаты написали:

"Она прекрасна!"," Ангел", "Невероятная красота", "Как же она прекрасна", "Я ее обожаю", "Мое сердце у твоих ног", "Красотка", "Люблю!".

Ранее мы писали, что многие утверждают, что внешность актрисы – дело рук пластических хирургов, однако сама Джоли не раз говорила, что дело лишь в хорошем уходе за кожей.

Напомним, что Анджелина Джоли в черном платье покорила образом, страстный кадр: "Легендарное творение".

Портал Politeka рассказывал, как мокрая Анджелина Джоли в мини-бикини заманила в свои сети, покорив хищной красотой: «Дерзкая девчонка».

Также на сайте Politeka писали, что Анджелина Джоли сверкнула упругими ягодицами в распутном платье без белья: "Виды восхитительные".