Известная модель Таня Брык, победительница "Супер топ-модель по-украински", показала, как начинается день

На кадрах Брык позировала совсем без одежды и белья в душе. Красотка стояла под дождиком, освежая тело. Тане пришлось повернуться спиной и обрезать кадр, чтобы ничего лишнего не засветить. Кадры получились очень горячими и возбуждающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"5.40", - подписала кадр Таня, намекая на время.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Сколько силы в одном взгляде", "Красотка", "Шикарно", "Кошечка", "Горячо", "Анджелина Джоли?", "Богиня", "Фигура огонь", "Богиня", "Таня, ты молодец, У тебя все получится", "Какая ты умница", "Супер-результат", "Огонь", "Смотришься безупречно".

Мы писали, что Таня Брик, модель и победительница "Супер топ-модель по-украински", рассказала о своих ожиданиях от Дня Святого Валентина в этом году.

Так, в аккаунте Тани появилось новое яркое фото, на котором она позирует в очень оригинальном наряде - полупрозрачном платье в черную сеточку, поверх которого надеты розовый шелковый бра и корсет.



"Ну что... Я в ожидании завтра видеть у всех сторис букетики и подарочки. Да здравствует 14 февраля, "День влюбленных". У кого какие планы?" - поинтересовалась девушка у фолловеров.

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