Известная модель Таня Брык, победительница шоу "Супер топ-модель по-украински", показала свое настроение

На фото звезда позирует в платье с открытыми плечами и без белья. На животике у красотки ткань была прозрачной, а образ Таня дополнила большим украшением на шее. Брык во время сьемки закрыла глаза, а руками взялась за волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение", - поставила тэг красотка под фото.

"Скоро", - подписала публикацию после этого Таня.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"А поудачней фото не было?", "Бюст падает", "Сколько силы в одном взгляде", "Красотка", "Шикарно", "Кошечка", "Свет на руке неудачно лег, правда, не самое удачное фото", "Горячо", "Анджелина Джоли?", "Богиня".

Известно, что Таня занимается моделингом уже давно. На первый сезон проекта «Топ-модель по-украински» она попала еще в 16 лет, причем уже тогда у нее за плечами был профессиональный опыт. Тогда она заняла на проекте третье место.

Девушка регулярно публикует свежие фото в Инстаграм, где показывает скромные и не очень фотографии. Девушка любит привлекать внимание к своей персоне и смогла набрать почти 300 тысяч подписчиков в Инстаграм.

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